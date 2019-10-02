Avaşin bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Sefa Şahin   | 02.10.2019
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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