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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 16.07.2019
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Ankara

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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