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Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 3 kadın Kilis'te yakalandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu 3 kadın, beraberlerindeki çocuklarla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

İzzet Mazi   | 03.07.2019
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 3 kadın Kilis'te yakalandı

Kilis

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 3 kadını, beraberlerindeki 9 çocukla birlikte gözaltına aldı.

Kimlik kontrollerinde, Fransa vatandaşları C.A, J.C. ve M.D. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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