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'İncirlik Üssü Türk üssüdür'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Adana'daki İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunduğunu vurguladı.

Kemal Karadağ   | 28.04.2021
'İncirlik Üssü Türk üssüdür'

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından gündeme gelen İncirlik Üssü'ne ve bu üsteki ABD bayraklarının indirilmesi gerektiğine yönelik tartışmaları AA'ya değerlendirdi.

İncirlik Üssü'ndeki belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütüldüğü belirtildi.

Bu anlaşmanın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir" hükmünü içerdiğine işaret edildi.

Bakanlık kaynakları, "İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların bulunduğunu, üsten Doğal Kararlılık Harekatı'nın da desteklendiğini kaydetti.​​​​​​​

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