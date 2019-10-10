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İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği sürüyor.

İbrahim Erikan   | 10.10.2019
İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

Adana

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Dün yoğunluk yaşanan İncirlik Üssü'nde, bugün de savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Üste, kargo ve tanker uçak hareketliliği de yaşandı.

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