İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor
Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği sürüyor.
Adana
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Dün yoğunluk yaşanan İncirlik Üssü'nde, bugün de savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.
Üste, kargo ve tanker uçak hareketliliği de yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.