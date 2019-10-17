Euro
6.53
Dolar
5.86
BIST 100
94,896.23
Altın
1,495.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı.

İbrahim Erikan   | 17.10.2019
İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Adana

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde, öğle saatlerinden itibaren savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Kargo ve tanker uçak hareketliliği yaşanan İncirlik Üssü'nden ayrıca ABD'ye ait sivil bir uçak da kalkış yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

Rocket Lab en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı

Çin’den ABD ve Japonya'ya tepki

'Halkbank'ın yargı süreci hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı'

'Halkbank'ın yargı süreci hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı'
AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor

AB’nin ABD’ye karşı ticaret fazlası artıyor
ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına 'beğeni'

ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına 'beğeni'