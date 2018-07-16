İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı

Gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından ısırılan illüzyonist Aref Ghafouri, özel bir uçakla Mısır'a gönderildi.

ANTALYA

Alınan bilgiye göre, bir gösteri için Antalya'da bulunan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, otelde hazırlık yaparken eline aldığı kobra yılanının kurbanı oldu.

Yılan tarafından elinden ısırılan Ghafouri, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koluna tampon yaparak zehrin vücuduna yayılmasını engellemeye çalışan Ghafouri, tedavi altına alındı.

Ghafouri'nin sağlığına kavuşabilmesi için panzehirin 24 saat içinde vücuduna enjekte edilmesi gerektiği ileri sürüldü.

Kendi isteğiyle hastaneden taburcu olduğu belirtilen Aref, tedavi için panzehirin bulunduğu Mısır'a gitmek istedi.

Arkadaşları ve asistanı tarafından ambulans ile Antalya Havalimanı'na götürülen Aref Ghafouri'nin, sedyeyle burada bekleyen özel bir uçağa alınarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye götürüldüğü belirtildi.

Muhabir: Levent Kişi