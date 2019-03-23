Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Türkiye

İlkbaharda Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı beklenirken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Muhammet Mutaf   | 23.03.2019
İlkbaharda Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde ilkbahar mevsiminde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Ardahan'da, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağışların beklendiği aktarılan açıklamada, yağışların Iğdır'da yağmur, zamanla karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ile Ağrı'da ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ardahan ve Erzurum'da 7, Kars'ta 8 ve Ağrı'da 10 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Erzincan'da 12, Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 116, Erzurum Konaklı'da 92, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Ardahan Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, bölgede 26 Mart'a kadar tarımsal faaliyetin olduğu yerlerin orta ve yüksek rakımlı bölgelerinde ise kuvvetli zirai dona karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Doğu'daki kayak merkezlerinde 'ilkbahar' yoğunluğu

Doğu'daki kayak merkezlerinde 'ilkbahar' yoğunluğu

Üç il için yoğun kar yağışı uyarısı

Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar engeli