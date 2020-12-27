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Türkiye

İlk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 27.12.2020
İlk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri başlıyor

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık’ta, "2" olanların 29 Aralık’ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

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