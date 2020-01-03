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İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Dr. Çağatay Özdemir atandı.

Ferdi Türkten   | 03.01.2020
İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı

Ankara

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Dr. Çağatay Özdemir atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine dersler verdi. Özdemir, "Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Orta Doğu Mirası" adlı kitabı kaleme aldı.

2018'den bu yana İletişim Başkanlığı'nda görev alan, iyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve bir çocuk babası.

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