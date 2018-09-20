İLESAM'dan Kazakistan’a 20 bin edebi kitap

Fotoğraf: AA/Aliia Raimbekova

ASTANA

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, gelecek yıl şiir, roman, çocuk ve tarih kitapları olmak üzere tüm alanlarda yaklaşık 20 bin kitabı Kazakistan’a hediye edeceklerini bildirdi.

Parmaksız, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen “Çağdaş dünyada sözün enerjisi” temalı Avrasya Edebiyat Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in geçen yıl aldığı Latin alfabesine geçiş kararının Türk dünyasındaki birlikteliği sağlayacağını söyledi.

Latin alfabesine geçiş sürecinde Kazakistan'ın yanında olacaklarına işaret eden Parmaksız, "İLESAM olarak 2019 yılında 20 bin tane Türkiye Türkçesindeki kitabı Kazakistan’daki kütüphanelere hediye edeceğiz. Çünkü buradaki kardeşlerimiz Latin alfabesini öğrenirken Türkçe eserleri okuma hakkı var diye düşünüyoruz. Bu birleştirici gücü kullanacağız." dedi.

Parmaksız, Türk yazarlara ait kitapların şiir, roman, çocuk, tarih gibi alanlarda olacağını dile getirerek, "Bu tür çalışmaları daha fazla Türk yazarı Kazakistan'da tanınsın, dil ve gönül birlikteliğimiz daha da artsın anlamında yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kazakistan Yazarlar Birliği ile geçen ay imzaladıkları anlaşma çerçevesinde yılda 2 Kazakça eseri Türkiye’de Türkçe yayınlayacaklarını aktaran Parmaksız, "Her yıl 2 eser olursa bir Türk dünyası kütüphanesi yavaş yavaş oluşacak. Önemli olan birbirimizi tanımamız. Bizim yazarlar Kazakistan’da tanınsın, şiir ve edebiyatımızdaki farklılıklar ortadan kalksın ve birebir edebiyat olsun diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Parmaksız, bu yıl Azerbaycan'da 15 bin edebi kitabı 19 bölge kütüphanesine dağıttıklarını, Kırgızistan ve Özbekistan'da da bu tür çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Aliia Raimbekova