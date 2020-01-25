İkna yöntemiyle 3 terörist daha teslim oldu
Yılbaşından bu yana terör örgütünden kaçan ve ikna edilerek teslim olması sağlanan terörist sayısı 15'e yükseldi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı.
Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2'si Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, 1'i de örgütten kaçan olmak üzere 3 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 15'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.