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Türkiye

İkna yöntemiyle 3 terörist daha teslim oldu

Yılbaşından bu yana terör örgütünden kaçan ve ikna edilerek teslim olması sağlanan terörist sayısı 15'e yükseldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 25.01.2020
İkna yöntemiyle 3 terörist daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı.

Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2'si Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, 1'i de örgütten kaçan olmak üzere 3 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 15'e yükseldi.

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