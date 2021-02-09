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Türkiye

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 09.02.2021
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 2017'de örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylece 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 22'ye ulaştı.

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