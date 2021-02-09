İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 2017'de örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylece 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 22'ye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.