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İkna çalışmalarıyla bir örgüt mensubu daha teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Orhan Onur Gemici   | 12.11.2020
İkna çalışmalarıyla bir örgüt mensubu daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubunun 2015'te terör örgütüne katıldığı belirtildi.

Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye ulaştı. 

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