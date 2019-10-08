Euro
6.40
Dolar
5.83
BIST 100
101,391.70
Altın
1,502.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İki günde 18 bin 341 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı denetimlerde 18 bin 341 hız ihlali tespit edildi.

Orhan Onur Gemici   | 08.10.2019
İki günde 18 bin 341 hız ihlali tespit edildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde yapılan eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 18 bin 341 hız ihlali belirlendi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 5-6 Ekim'de radarla hız denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda trafik ekiplerince 18 bin 341 hız ihlali tespit edildi.

Kontrollerde 340 araç trafikten men edilirken 10 sürücünün de ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 61,2'si trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 38,8'inin plakasına ceza yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 20 bin 433 trafik kural ihlali tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası

Benzer haberler

İki günde 18 bin 341 hız ihlali tespit edildi

İki günde 18 bin 341 hız ihlali tespit edildi

Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Hız ihlali yapan 21 bin 77 kişiye ceza

8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı

8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı
Kamuda 'çakar lamba' kullanımına uygulamalı tanıtım

Kamuda 'çakar lamba' kullanımına uygulamalı tanıtım