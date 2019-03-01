İHH'dan Afrin'e yardım konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek amacıyla 12 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize etti.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, konvoy için düzenlenen törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıracaklarını ifade etti.

Altun, "Zeytin Dalı Yardım Konvoyu’ndaki 12 araçta bulunan gıda kolisi, hijyen paketi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin Afrin ilçe merkezi ile birlikte tüm beldelerinde bulunan engelli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtılması planlanıyor. Yardım konvoyunun hazırlanmasına destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Törenin ardından yardım konvoyu dağıtımların yapılacağı bölgelere doğru yola çıktı.

Ayrıca törenin sonunda Afrin’de yaşayan 11 bedensel engelliye de taşımacılık yaparak geçimlerini sağlayabilmeleri için kasalı motosikletler teslim edildi.

İHH, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de gıda, sağlık, barınma ve eğitim alanında yardım çalışması yürütüyor.