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İHH, Yemen'de 11 sağlık merkezi inşa etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından hayırseverlerin destekleriyle Yemen'in 11 farklı noktasında bugüne dek açılan sağlık merkezlerinden yılda 242 bin 760 hasta istifade ediyor.

Elif Küçük   | 08.08.2019
İHH, Yemen'de 11 sağlık merkezi inşa etti

İstanbul

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hayırseverlerin destekleriyle Yemen'in 11 farklı noktasında sağlık merkezi kuruldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yardıma muhtaç 17 milyon insanın yaşadığı ve bu insanlardan 4,8 milyonunun açlık sınırında hayatını sürdürdüğü Yemen'de insani kriz her geçen gün artıyor.

Özellikle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ülkedeki halk, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta kalabiliyor.

Yemen'e yaptığı yardımları hız kesmeden sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı da yaşanan her yeni krizde ülkedeki faaliyetlerini arttırarak mazlumlara destek oluyor.

"Sağlık merkezlerinden yılda 242 bin 760 hasta istifade ediyor"

Bu kapsamda, İHH tarafından hayırseverlerin de destekleriyle Yemen'in 11 farklı noktasında inşa edilen sağlık merkezlerinden yılda 242 bin 760 hasta istifade ediyor. Ayrıca vakıf, Yemen'in Marib şehrinde 1 adet mobil klinik açmayı da planlıyor.

İHH'nın bugüne kadar hizmete açtığı sağlık ve hasta bakım merkezleri ile oksijen deposunun listesi ve buralardan yıllık bazda yararlanan kişi sayısı şu şekilde:

"Yıllık bazda 800 kişinin kaldığı, özellikle böbrek yetmezliği ve kanser hastalarının olduğu, kişilerin 3 öğün yemeğini ve ilacını ücretsiz şekilde alabildiği Yemen Hasta Bakım Merkezi, yıllık bazda 38 bin kişinin istifade ettiği özellikle kolera üzerine çalışmaların yapıldığı Aden'in Kutuba bölgesindeki Kutuba Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi, yıllık bazda 42 bin kişinin istifade ettiği, Hadramevt'teki Kaşn Sağlık Merkezi, yıllık bazda 70 bin kişinin istifade ettiği, tıbbi cihaz desteği de verilen, Cevf'teki Nümüzeci Sağlık Merkezi.


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