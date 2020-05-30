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İHH Mavi Marmara saldırısının 10. yılı için anma programı düzenleyecek

İHH, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılında anma programı düzenleyecek.

Semra Orkan   | 30.05.2020
İHH Mavi Marmara saldırısının 10. yılı için anma programı düzenleyecek

İstanbul

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle anma programı sanal ortam üzerinden yarın saat 20.00'de gerçekleşecek.

Programa İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Sosyal Doku Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal ve Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa konuk olacak.

Mavi Marmara Gemisi’nde 31 Mayıs 2010 tarihinde gece yaşananların canlandırılmasıyla 10. yıla özel olarak çekilen "Sinyal" adlı film de izleyiciyle ilk defa buluşacak.


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