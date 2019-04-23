'İHH, 95 bin yetim çocuğa destek veriyor'
İHH Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, İHH'nın 53 farklı ülkede, 95 bin yetime düzenli olarak destek verdiğini belirterek, "125 lira üzerinden bağışçılarımızın desteğiyle bu çocuklarımızı hayata hazırlamaya gayret ediyoruz." dedi.
İstanbul
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İHH'nın çocuklara yönelik çalışmalarını AA muhabirine anlatan Başer, derneğin 2007 yılından beri özellikle savaş, afet ve çatışma bölgelerinde ailesini kaybeden çocuklarla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Bu kapsamda şu anda 53 farklı ülkeden 95 bin yetime destek sağladıklarını aktaran Başer, kriz bölgelerinde ailelerini kaybeden çocukların, korumasız ve gözetim olmadan yaşamak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.
Başer, bu hassasiyeti gözeterek, özellikle Türkiye'deki bağışçıların desteğiyle sponsor aile çalışmasını uygulamaya gayret ettiklerini belirterek, 'Bu kapsamda bugün itibarıyla 53 farklı ülkede, 95 bin yetimimizi düzenli olarak destekliyoruz. 125 lira üzerinden bağışçılarımızın desteğiyle bu çocuklarımızı hayata hazırlamaya gayret ediyoruz." dedi.
Yetimlere yönelik çalışmalarında öncelikle eğitime odaklandıklarını dile getiren Başer, şöyle konuştu:
"Çünkü bu tip kriz bölgelerinde özellikle çocukların eğitimi ve gelişimi çok önemli. Özellikle kırsal, çatışma veya savaş bölgelerinde eğitim imkanları olmadığı için daha çok bu bölgelere yoğunlaşıyoruz. Çünkü toplumun iyileşmesini ancak eğitimle sağlanacağına inanıyoruz. Bu bağlamda en çok yoğunlaştığımız ülkelerden birisi de Filistin. Şu an 16 binden fazla yetimi düzenli olarak destekliyoruz.
Türkiye'nin de 76 ilinde, 15 bin 500 yetim çocuğumuzu da bu kapsamda destekliyoruz. Yine aynı şekilde, Somali, Nijer, Endonezya, Filipinler Moro, Tayland, Pattani ve Afrika'nın daha alt kesimlerinde yetimlere sponsor olduğumuz gibi Balkanların özellikle Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya gibi ülkelerinde de bu çalışmaları yoğun olarak takip ediyoruz. Hatta, Sri Lanka'da da düzenli olarak takip ettiğimiz yetim sayısı 2 binden fazla. Türk devleti olarak şu anda düzenli olarak destek verdiğimiz Filipinler'de yaklaşık bin çocuğumuz var. Yetimhane sayımız fazla. Türkiye ile kurulan stratejik ilişkiler bağlamında Moro da çok önem verdiğimiz bir ülke."
"Sadece yetim çocuklar değil annelere de imkan sağlanıyor"
Başer, kriz bölgelerinde yürüttükleri çalışmaların çocuklarla sınırlı olmadığını, bunun yanı sıra yetim çocuklarının ailelerine yönelik de faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.
Bu çerçevede "Yetim Dayanışma Günleri" düzenlediklerini belirten Başer, bu organizasyonla annelerin hayatlarını iyileştirmeyi ve onlara iş imkanları sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Başer, bu kapsamda, 33 farklı ülkede, 607 proje yapıp hem yetim çocuklara ama temelde annelerine veya onları destekleyen vasilerine ortam ve imkan sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.
Suriye'de 10 binden fazla, Yemen'de ise 6 binden fazla yetim çocuğa yardım ettiklerini aktaran Başer, Yemen'de durumun vahim boyutlara ulaşmasından dolayı partner STK'larla organize bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Başer, Suriye'de yardım ettikleri çocukların yoğunlukla Fırat Kalkanı bölgesi Afrin'de olduğunu dile getirerek, "Afrin dışında Kilis ve Hatay'da bulunan kamplarda yaşayan yetim çocuklar ve ailelerine de destek sağlıyoruz. Ayrıca 2017 yılında Reyhanlı'da açılan 'Yetim Yaşam Köyümüz var. 990 yetim çocuğumuzun barındırıldığı büyük bir eğitim kompleksi. Yetim Dayanışma Günleri'nin yapıldığı ülkelerden biri de Suriye. Çünkü orada ihtiyaç gerçekten çok fazla." diye konuştu.
Yemen'de hijyenin en ciddi sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan Başer, hijyen projesi ile bebek bezi dahil olmak üzere her tür ihtiyacı karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
"Çocuklara sahip çıkın"Başer, benzer krizlerin yaşandığı Libya'ya da ulaşmaya çalıştıklarını, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimden dolayı bir ekibin de bu ülkelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yakın zamanda da Kolombiya'ya bir kişinin gideceğini söyledi.
Tüm dünyaya, "Siz gözlerinizi veya televizyonunuzu kapattığınız zaman, sosyal medyayı kullanmadığınız zaman veya evinizin kapısını kapattığınız zaman, dünyadaki hiçbir şey bitmiyor, acı sonlanmıyor." mesajını vermek istediklerini vurgulayan Başer, şöyle devam etti:
"Evinizin yanındaki ve mahallenizdeki çocuklara sahip çıkmak bile çok önemli. İnsanların sadece paraya ihtiyacı yok. Biz özellikle bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Annelerin değerli olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Topluma vereceğimiz en güçlü mesaj, sahip çıkmak. Sen sahip çıkmadığın zaman mutlaka birileri sahip çıkıyor. Ama maalesef kötüler sahip çıkıyor. Bu çocukların yetiştirilmesi, annelerin ayakların üzerinde durması bizim önceliklerimizden, temel prensiplerimizden biri."
Çocuklardan teşekkür videosu
Bu arada, İHH'nın yetim projesi kapsamında desteklenen Suriyeli 10 yaşındaki Nur Halife ile Endonezyalı Vera Marvinda, videolu mesajla destekleri için Türk hükümeti ve İHH'ya teşekkürlerini iletti.
Nur Halife mesajında, "Umarım evimize güvenli bir şekilde geri döneriz. Dünyadaki tüm insanlar ve çocuklar için barış istiyorum." dedi.
Endonezyalı 13 yaşındaki Vera Marvinda da "İHH hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Dinimi öğrenmeme yardımcı oldu. İHH adını duyduğumda mutlu oldum ve orayı ziyaret etmek istiyorum." ifadesini kulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.