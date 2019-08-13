İHH, 2 milyonun üzerinde kişiye bayram sevinci yaşattı
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı için hayırseverlerin bağışladığı 51 bin 447 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
İstanbul
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı için hayırseverlerin bağışladığı 51 bin 447 hisse kurbanı 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH bu yılki kurban organizasyonunu "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla Türkiye'de dahil olmak üzere 93 ülke ve bölgede gerçekleştirdi.
Kurban vekaletini İHH'ya veren hayırseverlerin kurbanları, istedikleri ülkelerde ve bölgelerde kesildi.
Kurban kampanyası kapsamında 333 bin 800 kilometre katederek 228 şehre giden vakıf, hayırseverlerin destekleriyle 51 bin 447 hisse kurbanı 2 milyon 57 bin 880 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
Bölgelerdeki vatandaşların hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelere de imza atan vakıf, cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, meslek edindirme kursu, yetimhane binası gibi birçok projenin temelini de ziyaretler esnasında attı.
Vakfın kurban organizasyonundaki önceliği savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk yaşanan bölgelerdeki mülteci kampları, yetimhaneler, okullar, hastaneler ile yaşlılar, kimsesizler ve dullar oldu. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.
İHH, ayrıca 11 ülkede 27 bin 233 yetime bayramlık kıyafet yardımı da yaptı. Hayırseverlerin bayramlık bağışlarından Türkiye, Benin, Bosna, Hindistan, Irak, Pakistan, Sırbistan (Preşova), Somali, Sri Lanka, Suriye ve Tanzanya istifade etti.
Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanına iyilik taşıyan İHH, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. İHH, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde yaşayan 56 bin 560 kişiye de kurban eti dağıttı.
Suriye, Arakan ve Filistin unutulmadı
Suriye krizinin 9. yılına girilen bu Kurban Bayramı'nda, bağışçıların öncelikleri arasında Suriyeli vatandaşlar da yer aldı.
İHH, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye kırsalları ile Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kesilen kurbanları ulaştırdı. Bayram boyunca dağıtımı devam eden etlerden yaklaşık 193 bin 120 kişi faydalandı.
Vakıf, Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı da yaptı.
İHH, Mmüslümanlara zulmün bitmediği Arakan'da 3 bin 360, Myanmar'da 420, Bangladeş'te ise bin 260 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Abluka altında özgürlüklerinden mahrum yaşamak zorunda bırakılan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 2 bin 10 hisse kurban kesimi gerçekleştiren İHH ekipleri, Yemen'de ise 3 bin 650 hisse keserek bölgenin zor durumda kalan ailelerine dağıtıma başladı.
İHH ekipleri, çok sayıda su kuyusu ve katarak ameliyatı projesi gerçekleştirdikleri Afrika'da da yoğun bir kurban çalışması yürüttü.
Vakıf, Afrika kıtasının birçok ülkesinde kurban çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluklarına ortak oldu. Somali, Çad ve Nijer'de 3 bin 850 hisse kurban kesilerek dağıtılmaya başlandı.
6 kıtada kurban organizasyonu
İHH İnsani Yardım Vakfınca 6 kıtada gerçekleştirilen kurban organizasyonunda yardım ulaştırılan ülkeler şu şekilde:
"Balkanlar'da Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Karadağ, Macaristan ve Romanya, Afrika'da Çad (Çad, Orta Afrikalı mülteciler ve Nijeryalı mülteciler), Kamerun (Kamerun ve Orta Afrikalı mülteciler), Gana, Mali, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika, Güney Sudan, Kenya (Kenya ve Mombasa), Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.
Asya'da Bangladeş (Bangladeş ve Arakanlı mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jammu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan (Pakistan ve Keşmir), Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Burma ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya (Açe ve Palu), Bangsamoro, Kamboçya ve Doğu Türkistan,
Ortadoğu'da Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak (Musul, Bağdat ve Kerkük), Lübnan (Filistinli mülteciler ve Suriyeli mülteciler), Ürdün (Suriyeli mülteciler), Suriye, Yemen, Mısır ve Tunus, Orta Asya ve Kafkasya'da Afganistan, Kırım, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Azerbaycan (Azerbeycan, Ahıska ve Çeçenistanlı mülteciler), Gürcistan (Çeçen Mülteciler ve Acara) ve Rusya. (Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabarday-Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan), Amerika'da ise Kolombiya ve Venezuela."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.