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Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi

Iğdır'ın ovalarında açan sarı çiçekler, görsel şölen sunuyor.

Hüseyin Yıldız   | 09.05.2020
Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız /AA

Iğdır

Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi

İlkbaharın gelişiyle etkili olan yağmurların ardından Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki onlarca dönüm arazi sarı çiçeklerle kaplandı. Özellikle Iğdır-Erzurum kara yolu çevresinde açan çiçekler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı ) 

İlkbaharın gelişiyle etkili olan yağmurların ardından Tuzluca ilçesindeki onlarca dönüm arazi sarı çiçeklerle kaplandı.

Özellikle Iğdır-Erzurum kara yolu çevresinde açan çiçekler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Çorak arazilerde, kırsalda ve tarım arazilerini adeta bir çarşaf gibi örten çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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