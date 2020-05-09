Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi
Iğdır'ın ovalarında açan sarı çiçekler, görsel şölen sunuyor.
Iğdır
İlkbaharın gelişiyle etkili olan yağmurların ardından Tuzluca ilçesindeki onlarca dönüm arazi sarı çiçeklerle kaplandı.
Özellikle Iğdır-Erzurum kara yolu çevresinde açan çiçekler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü.
Çorak arazilerde, kırsalda ve tarım arazilerini adeta bir çarşaf gibi örten çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.