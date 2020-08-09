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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
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Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.

Hüseyin Yıldız   | 09.08.2020
Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Iğdır

Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada askeri araçtaki 6 asker yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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