Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Iğdır
Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada askeri araçtaki 6 asker yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.