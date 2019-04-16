Iğdır merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı
Iğdır merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır
Iğdır merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, farklı meslek gruplarında çalıştıkları öğrenilen 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.