İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de başlayacak
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), 16 Eylül Pazartesi günü "2019 Sonbahar Tarifesi"ne geçecek.
İstanbul
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'den (İDO) yapılan açıklamaya göre, şirket, araç içi yolcu ücretini 1 liraya sabitleyerek 15 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olan fiyatlarla Pendik'ten Yalova'ya özel aracıyla seyahat eden 4 kişilik bir aileyi (şoför dahil), 45 dakikalık seyir süresi ile 73 liraya taşımayı sürdürecek. Sonbahar tarifesinde Pendik-Yalova hattında hafta içi 07.00-12.00 ve 14.00-21.00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesi ile sefer sayısı karşılıklı 28'e çıkacak.
Yeni tarifede Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07.45-21.45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında pazar günü hariç 07.15-21.45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Yenikapı-Yalova seferinde yaya yolcu için 22 lira, araç içi yolcu sabit 15 lira, araç için 80 liradan başlayan fiyatlarla bilet alınabilecek.
Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak artırılırken, her gün 12.00-18.45 gidiş ve 15.30 dönüş ayrıca hafta içi 07.45, hafta sonu 09.30 deniz otobüsü dönüş seferleri yapılıyor. Cuma-cumartesi 07.00 gidiş, cuma-pazar 19.00 dönüş olacak şekilde Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri ilave edilirken, sonbahar tarifesinde Yenikapı-Bursa hızlı feribot hattında her gün 2 gidiş-2 dönüş karşılıklı 4 sefer, Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında 6 gidiş-6 dönüş şeklinde karşılıklı 12 sefer gerçekleştirilecek.
Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 52 lira, araç içi yolcu sabit 40 lira, araçlar için 175 liradan başlayan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 24 lira, araç içi sabit 19 lira, araçlar için 115 liradan başlayan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 24 liradan başlayan fiyat seçenekleri sunuluyor.
Büyükçekmece-Bursa seferleri yıl sonuna kadar devam edecek
Yeni tarifede Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapılmaya devam edilecek. Ayrıca Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur-boşalt sistemi ile 23.00'e kadar, pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılacak.
Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferleri cuma gidiş, pazar dönüş şeklinde 27 Ekim'e kadar sürecek. 2 Ağustos itibarıyla başlayan Büyükçekmece-Bursa seferleri yıl sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.