İDO'nun 'Büyük Kış İndirimi' başladı

İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Eskihisar-Topçular hattında bugün başlayan ve 31 Aralık'a kadar sürecek kampanya kapsamında, körfez geçişlerinde yüzde 40'lık indirim uygulanıyor.

Söz konusu hatta ücretler; otomobiller için tek yön 35, gidiş-dönüş 60, kamyonet ve midibüsler için tek yön 40, gidiş-dönüş 75, kamyon ve otobüsler için tek yön 65, gidiş-dönüş 120, tırlar için tek yön 95, gidiş dönüş 180, motosikletler için tek yön 15, gidiş-dönüş ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.

Muhabir: Kaan Bozdoğan