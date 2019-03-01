Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,471.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İlyas Kaçar  | 01.03.2019
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 08.10 Beşiktaş-Bostancı, 07.30 Bostancı-Beşiktaş, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı
Değişen talepler karşısında yükseköğretimde değişim şart
Arap dünyası ve 21. yüzyılı ıskalamak
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi

Benzer haberler

Sis nedeniyle Marmara'da ulaşım aksadı

Sis nedeniyle Marmara'da ulaşım aksadı

Şehir Hatları AŞ'den sefer iptalleri

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi