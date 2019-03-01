İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İstanbul
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 08.10 Beşiktaş-Bostancı, 07.30 Bostancı-Beşiktaş, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.