İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İstanbul
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.