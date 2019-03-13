Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.17
Dolar
5.46
BIST 100
101,721.00
Altın
1,304.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İlyas Kaçar   | 13.03.2019
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in

Benzer haberler

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi