İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.
Hatay
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.