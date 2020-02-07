Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,687.50
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.

Burak Milli,Cem Genco,Hüseyin Yıldız   | 07.02.2020
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı. 

Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tel Temır bölgesinde varlığını azalttı

Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı

'Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durum görüşülecek'

'Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durum görüşülecek'
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
Rusya'dan İsrail'e 'yolcu uçağını tehlikeye attılar' suçlaması

Rusya'dan İsrail'e 'yolcu uçağını tehlikeye attılar' suçlaması