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İdlib'de Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü

İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü.

Hasan Hüseyin Köşger   | 01.03.2020
İdlib'de Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü

Ankara

İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü.

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