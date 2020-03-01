İdlib'de Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü
İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü.
Ankara
İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü.
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