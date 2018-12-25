İdlib'de çadırlarda yaşayan ailelere kışlık yardım

Fotoğraf: AA/Mehmet Toktaş

HATAY

Dünya ve Suriye Türkmenleri Dayanışma Platformunca İdlib kırsalındaki çadırlarda yaşayan ailelere, çadır, soba ve battaniye yardımı gönderildi.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Dayanışma Platformu Genel Koordinatörü Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kırsalında, Türkiye sınırına kurulmuş çadırlarda yaşayan binlerce kişinin olduğunu hatırlattı.

Bu ailelerin bir kısmının yıllardır orada olduğunu bir bölümünün de geçen yaz döneminde evlerini terk ederek bu bölgeye geldiğini kaydeden Yalçın, şunları belirtti:

"Bu insanlar gerçekten çok zor durumda. Kimisi kışı ilk kez burada geçiriyor, soğuklara hazır değiller. Kimi ailenin de çadırları eskimiş, delinmiş veya sobaları çürümüş. İnsanların en öncelikli sorunlarının ısınma olduğunu düşünerek kışlık kampanya başlattık. İlk bölümde toplanan 750 branda çadır, 500 odun sobası ve bin battaniyeyi bölgeye gönderdik."

Yardımların toplanmasında emeği geçen Dünya Şehit Çocukları Vakfı ile Yayladağı-Türkmendağı Kardeşlik Derneği üyelerine teşekkür eden Yalçın, kampanyalarının sürdüğünü, bölgeye ihtiyaçlar doğrultusunda yardım göndereceklerini dile getirdi.

Yalçın, soğuk kış günlerinde zor günler geçiren Suriyeliler ve tüm mazlumların yanında olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Erdal Türkoğlu