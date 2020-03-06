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İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Kerem Kocalar,Adsız Günebakan   | 06.03.2020
İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep

İdlib şehitlerinden Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası Süleyman, annesi Döne, eşi Zeliha, kardeşleri ile aile yakınlarının katıldığı törende Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Davut Gül, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleriyle askeri erkan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Törende şehidin 9 yaşındaki kardeşi Mustafa Kaya'nın ayakkabısının bağcıklarının çözüldüğünü farkeden rütbeli bir asker, eğilerek küçük çocuğun ayakkabısını bağladı. Şehidin eşi Zeliha Kaya, törene eşinin kamuflajıyla katıldı.

Tören alanında bulunan kalabalık ise zaman zaman tekbir getirdi, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetledi.

Cenaze namazı için şehidin tabutunun başına geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 99 yıl önce ataların çok sayıda şehit vererek bu toprakları gençlerine emanet ettiğini söyledi.

Bayrak, ezan, vatan ve namusun Türk milleti için kutsal olduğunu dile getiren Erbaş, "Hepimiz her an gerektiğinde bu bayrak, vatan için şehit olmaya hazırız." diyerek, katılımcılardan helallik istedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaya'nın naaşı, şehitliğe defnedildi.

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