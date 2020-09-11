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İDDEF Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı

İDDEF, susuzluk ve kirli suyla mücadele eden Asya'da, hayırseverlerin desteğiyle 2 bin 205 su kuyusu açtı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 11.09.2020
İDDEF Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı

İstanbul

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamaya göre, Asya'da, maddi imkansızlıklar sebebiyle hayatlarının her alanında kirli suyla mücadele eden ve kilometrelerce uzaktan su taşıyan insanları temiz suya kavuşturmak için su kuyusu, biosand filtre ve yağmur hasadı çalışmaları yapıldı. 

İDDEF 2011'den bu yana Asya'da yaptığı eğitim ve insani yardım çalışmaları kapsamında, kirli suya bağlı hastalıklar sebebiyle ölümlerin yaşandığı Bangladeş'te 779, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği çadır kentlerde 1000, Nepal'de 248, Hindistan'da 149 ve Filipinler'de ise 29 su kuyusu açtı.

Asya'da yeterli miktarda olmasına rağmen su kirliliği büyük sıkıntı oluşturuyor. Güney Asya ülkelerinde su ihtiyacı büyük bir problem olurken, kalabalık ve yoğun nüfus, maddi imkansızlıklar ve kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği nedeniyle var olan su kaynakları da kirleniyor.

İDDEF bu nedenle, insan atıklarının suya karışmaması için 50 metre ile 350 metre arası olmak üzere derin sondaj kuyuları açıyor. Su, kırsal bölgelerde manuel pompalı, merkezlerde ise 14-16 çeşmeli büyük şadırvanlarla halkla veriliyor. 




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