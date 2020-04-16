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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi.

Sertaç Bulur   | 16.04.2020
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.

Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

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