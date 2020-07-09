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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 5 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yılbaşından bu yana teslim olanların sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 09.07.2020
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Teröristlerden S.Y'nin 2012'de, Ö.B'nin 2013'te, H.Ç'nin 2014'te, O.C.Y'nin 2015'te, F.K'nin 2016'da terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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