Euro
8.29
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,957.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Ali Atar   | 31.07.2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

Şırnak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cizre Havalimanı'dan helikopterle Güneyçam Karakol Komutanlığına geçti.

Karakol mevzisini ziyaret eden Soylu, burada nöbet tutan askerlerle görüştü. Soylu, Kurban Bayramı'nı kutladığı askerlere, "Allah sizi muhafaza etsin inşallah." dedi.

Karakolda vatani görevini yapan Mehmetçik ile akşam yemeği yiyen Soylu, askerlerle sohbet etti. Soylu, bazı askerlerin aileleri ile de telefonda görüşerek, bayramlarını kutladı.

Bakan Soylu'ya, ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan 213 bin 539 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artış eğilimi sürüyor

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

Devlet desteğiyle biyonik kola kavuşan Şırnaklı Mustafa'nın yüzü güldü

Şırnaklı kadınlar atık malzemeden süs ve ev eşyası üretiyor

Şırnak’ta 'Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası' düzenlenecek

Şırnak’ta 'Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası' düzenlenecek

Şırnak'ta HDP önünde toplanan STK'lerden teröre tepki

Şırnak'ta HDP önünde toplanan STK'lerden teröre tepki