İBB meclisinden bağımlılıkla mücadele adımı
AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz." dedi.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceklerini belirterek, "Bu daire başkanlığın altında bütün bağımlılıkla özel departmanların kurulmasını ve sunacağımız teşkilat şemasıyla mecliste sunup karar çıkartacağımızı ülkemize, İstanbul'a ve bütün sosyal medya fenomenlerine duyuruyorum." dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi, 8. dönem 3. toplantısını Saraçhane'deki binada gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nün 2018 Yılı Faaliyet raporlarının ele alındığı toplantıda, gündeme geçilmeden önce komisyon kurulması tartışması yaşandı.
AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, yaptığı konuşmada, dünkü meclis toplantısında ihtisas komisyonları konusu görüşülürken CHP'nin gündeme getirdiği iki farklı komisyon kurulması hususunda "çok basit ve ucuz" bir polemiğin yapıldığına şahit olduğunu söyledi.
CHP Grubu'ndaki görevlilerin çarşamba gününün kendileriyle görüşmeye geldiklerini ve komisyonlardaki üye sayısını görüştüklerini anlatan Göksu, "Bize geldiklerinde komisyonlardaki üye sayısının 9'dan, 8'e niye düşürdüğümüzü konuştular. Eğer CHP Grubu, uyuşturucu ile mücadele konusunda bir komisyon kuracak hassasiyeti gösteriyorsa, niye görüşmediler? Keşke, bunu bizimle görüşselerdi." diye konuştu.
Var olan 23 ihtisas komisyon arasında yer alan "Sosyal Hizmet Komisyonu'nda" uyuşturucu ile mücadelenin de kapsadığını anlatan Göksu, İBB'nin bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında, şu bilgileri verdi:
"İBB bu konuda Yeşilay ile birlikte önemli çalışmalar yapmıştır. İstanbul'da değil, belki Türkiye ve dünyada örnek olabilecek Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beykoz'da rehabilitasyon merkezleri projeleri var. Büyükşehir Belediyesi, gerçekten bu konularda ciddi projeler yürütüyor. Bunu söylerken, şunu ifade etmem gerekiyor: Bağımlılık sadece ve sadece uyuşturucudan devam eden bir problem değildir. Uyuşturucu çok önemli bir problemdir. Ve mutlak suretle gerek yerel yönetimler gerekse merkezi hükümetimize düşen tarihi sorumlulukları vardır. Bu konuda büyük emek ortaya koyarak gayret göstermek zorundayız. Ancak bağımlılık dediğimizde alkol, tütün ve hele hele çağımızın getirmiş olduğu önemli problemlerden biri olan dijital de bağımlılıktır."
AK Parti'nin, uyuşturucu ile mücadele konusunda dikkatli değilmiş gibi bir algı oluşturulduğunu aktaran Göksu, "AK Parti gibi düşüncesinde, siyasal anlayışında, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışı bulunan bir siyasi hareketin; insanın ruhuna, aklına, bedenine zarar veren her türlü bağımlılıkları reddedeceğini herkes bilir. Bunu yok saymak sadece akla ziyandır.” İfadelerini kullandı.
Mayıs ayında yapılacak toplantıda üç temel maddeyi gündeme getireceklerini dile getiren Göksu, şöyle konuştu:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz. Bu daire başkanlığın altında bütün bağımlılıkla özel departmanların kurulmasını ve sunacağımız teşkilat şemasıyla mecliste sunup karar çıkartacağımızı ülkemize, İstanbul'a ve bütün sosyal medya fenomenlerine duyuruyorum. İkincisi, bugün var olan 23 ihtisas komisyonumuzdan 'Sosyal Hizmet Komisyonumuzun' adının, 'Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyonu' olarak değiştirilmesini önümüzdeki ay meclise getirip karara bağlayacağız. Üçüncüsü ise TBMM'de var olan bir komisyonun benzerini, içerisinde uzmanların ve danışmanların olduğu bir 'Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Araştırma Komisyonun' kurulmasını teklif edip karara bağlayacağız. Bu çerçevede İstanbul’da herhangi bir bağımlılıkla mücadele etme anlamında sıkıntı yaşayan her bir ferdini kurtarmak hepimize aittir. Şu anda o girdabın içinde olan çocuklarımızın kurtarılması için de hangi yol haritasını ortaya koymamız gerektiğini geniş raporlar halinde önümüzdeki ay paylaşacağız."
"Belediyenin geçmişte yaptığına sahip çıkıp üstüne bir şeyler koyacağız ve daha fazlasını yapacağız"
Bunun üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı ise bir iktidar değişikliğinin nelere kadir olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü söyledi. 15 yıldır, uyuşturucu ile mücadele komisyonun kurulması konusunda girişimde bulunulmadığını ifada eden Balyalı, "Biraz sosyal medya desteği biraz da bizim mücadelemizle 24 saatte çok başka noktalara demek ki geliniyormuş." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçen dönemlerde elbette uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi çalışmalar yaptığını bunu tartışmanın abesle iştigal etme anlamı taşıdığına dikkati çeken Balyalı, "Bu belediyenin geçmişte yaptığına sahip çıkıp üstüne bir şeyler koyacağız ve daha fazlasını yapacağız. Belediye meclisimizin bu konularla çok ciddi çalışmalar yapmasını istiyorduk." diye konuştu.
Komisyonlardan geçen raporlara ilişkin rakamlar paylaşan Balyalı, şöyle devam etti:
"Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Kadın ve Aile Komisyonu'nda geçen rapor sayıları çok düşük. Bu komisyonlar, daha önce yardımcı komisyon olarak görev yapıyorlardı. Bunlar tali komisyonlar olarak çalıştırıldı. Bu belediyenin sadece imar belediyeciliğinden çıkmasını istiyoruz. Bu algı operasyonunu, onlar kendi kendilerine yaptılar. Bizim savunduğumuz konuma gelmeleri güzel. Gelecek ay gündeme getirecekleri bağımlılıkla ilgili önerilerine destek vereceğiz."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise her iki grubun aynı konuma gelmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.
İmamoğlu, karşılıklı olarak görüşülen konunun iyi bir netice doğurduğunu belirterek, "Karşılıklı tartışma ve doğruyu bulma çabası, bugün bir netice vermiştir. Önümüzdeki mecliste bir komisyonun isminin her iki grubun savunduğu tez ile birleştirilip bir komisyona dönüşecektir. Bu bir duyarlılık oluşturacaktır. Aynı anlayışı Cinsiyet Ayrımcılığı Eşitliği konusunda da düşünmenizi ve gerekirse gruplar olarak bunu tartışmanızı isterim. Belki, bu konuda ortak bir öneriyi birlikte gündeme taşıyabilirsiniz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.