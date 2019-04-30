İBB binasına T.C ibaresi eklendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası ve arkasındaki blokun girişine "T.C" ibaresi eklendi.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "T.C" ifadesi konuldu.
Saraçhane'deki başkanlık binasının girişinde yazılı olan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" tabelasının üzerine T.C harfleri yeniden eklendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, dün gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan iki harfi, bugün getirip binanın girişine monte etti.
Başkanlık binasındaki tabelanın yanı sıra Saraçhane'deki diğer blokun girişine de T.C ibaresi eklenmiş oldu. Böylece belediyenin girişindeki tabela, "T.C İstanbul Büyükşehir Belediyesi" oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasında daha önce T.C ibaresi yoktu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.