Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
95,510.21
Altın
1,284.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 4.Ticaret Müşavirleri Konferansı'na katılıyor
logo
Türkiye

İBB binasına T.C ibaresi eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası ve arkasındaki blokun girişine "T.C" ibaresi eklendi.

Adem Demir   | 30.04.2019
İBB binasına T.C ibaresi eklendi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "T.C" ifadesi konuldu.

Saraçhane'deki başkanlık binasının girişinde yazılı olan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" tabelasının üzerine T.C harfleri yeniden eklendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, dün gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan iki harfi, bugün getirip binanın girişine monte etti.

Başkanlık binasındaki tabelanın yanı sıra Saraçhane'deki diğer blokun girişine de T.C ibaresi eklenmiş oldu. Böylece belediyenin girişindeki tabela, "T.C İstanbul Büyükşehir Belediyesi" oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasında daha önce T.C ibaresi yoktu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

'YSK'nin süreci tanımlaması gerekir'

'YSK'nin süreci tanımlaması gerekir'

'Kılıçdaroğlu'na saldırı birlik beraberliğimize bir saldırıdır'

İBB 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

İmamoğlu'nun 'veri kopyalama talimatı' kaldırıldı

İmamoğlu'nun 'veri kopyalama talimatı' kaldırıldı
Sivas Valisi Ayhan'dan '108 gün' iddialarına cevap

Sivas Valisi Ayhan'dan '108 gün' iddialarına cevap
Sultanahmet'te dünyanın en büyük 'lale halısı'

Sultanahmet'te dünyanın en büyük 'lale halısı'