'Hudut kartalları' kaçakçılığa göz açtırmadı
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara, 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.
Ankara
Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara ile 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği bildirildi.
Hudut Kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Son olarak Van, Hakkâri, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında; 24.173 paket sigara, 114.862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.https://t.co/xGPemFykfi#MSB #TSK pic.twitter.com/2YCTbZa9p8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021
Açıklamada, "Son olarak Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara, 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.