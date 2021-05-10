Euro
10.05
Dolar
8.26
BIST 100
1,460.24
Altın
1,841.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Hudut kartalları' kaçakçılığa göz açtırmadı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara, 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

Cankut Taşdan   | 10.05.2021
'Hudut kartalları' kaçakçılığa göz açtırmadı

Ankara

Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara ile 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Son olarak Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara, 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
Karantinada egzersiz yapmamak hastalıklara davetiye çıkarıyor
BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı
'Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim'

Benzer haberler

'Hudut kartalları' kaçakçılığa göz açtırmadı

'Hudut kartalları' kaçakçılığa göz açtırmadı

Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi