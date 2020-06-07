Hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 95 pompalı tüfek, 64 av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 ilaç ele geçirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.
Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Van, Kilis, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 95 pompalı tüfek, 64 av tüfeği, 20.000 paket kaçak sigara, 2980 gr kubar esrar ve 200 adet ilaç ele geçirildi.https://t.co/UK0cP84VIg pic.twitter.com/8RZlGzA8ak— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 95 pompalı tüfek, 64 av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
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