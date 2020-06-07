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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor - İstanbul
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Hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 95 pompalı tüfek, 64 av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 ilaç ele geçirildiği bildirildi.

Mümin Altaş   | 07.06.2020
Hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 95 pompalı tüfek, 64 av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.


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