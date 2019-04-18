Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.80
BIST 100
96,886.48
Altın
1,273.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

HSK'den Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili açıklama

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "HSK müfettişlerinin 'intihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulundukları" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Aylin Sırıklı   | 18.04.2019
HSK'den Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili açıklama

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili HSK'de yürütülen incelemenin sürdüğünü, henüz kurula dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmadığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili mahallinde devam eden idari soruşturma sırasında HSK müfettişlerinin "intihar düşük ihtimal" değerlendirmesinde bulundukları iddiasına bazı yayın organlarında yer verilmesi üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturmanın Görele Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, Kurul müfettişlerinin ise ölen kızın babasının, olay nedeniyle etkin soruşturma yapılmadığına yönelik iddia ve şikayetlerini incelemek için görevlendirildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Yasa gereği gizli yürütülen inceleme, mahallinde halen sürdürülmekte olup henüz kurulumuza dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili baba Şaban Vatan'ın talebi doğrultusunda HSK tarafından inceleme başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?

Benzer haberler

HSK heyeti Darende'de

HSK heyeti Darende'de

Adalet Bakanı Gül'den 'Rabia Naz' açıklaması

HSK'den 'Rabia Naz' soruşturmasına inceleme

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakkındaki iddialara yalanlama

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakkındaki iddialara yalanlama