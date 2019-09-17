Euro
6.31
Dolar
5.73
BIST 100
101,852.40
Altın
1,499.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali açılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Türkiye

Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde 14-15 Eylül'de eş zamanlı yapılan radarla hız denetimlerinde 21 bin 788 hız ihlali tespit edildi.

Aykut Karadağ   | 17.09.2019
Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 21 bin 788 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 81 ilde 14-15 Eylül'de hız denetimi yapıldı.

Ülke genelinde 44 bin 76 araç denetlenirken, 21 bin 788 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 477 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 64'ü trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 36'sının aracının tescil plakasına ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 935 trafik kural ihlali tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu
ARAMCO saldırısı sonrası Suudi güvenliği
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı

Benzer haberler

Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi

Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi

Ülke genelinde 49 bin 717 okul servisi ve sürücü denetlendi

2000 komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi adayı alınacak

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'ye getirildi

194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'ye getirildi
'Duman 7 Operasyonu'nda 126 şüpheli gözaltına alındı

'Duman 7 Operasyonu'nda 126 şüpheli gözaltına alındı