Euro
6.16
Dolar
5.52
BIST 100
102,284.80
Altın
1,431.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

HDP ve DBP binasında kaçak elektrik kullanılmış

Mardin merkezli 2 ilde düzenlenen, 4 zanlının tutuklandığı terör operasyonunda HDP ve DBP Nusaybin ilçe binalarında kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Halil İbrahim Sincar   | 31.07.2019
HDP ve DBP binasında kaçak elektrik kullanılmış

Mardin

Mardin merkezli 2 ilde düzenlenen, 4 zanlının tutuklandığı terör operasyonunda HDP ve DBP Nusaybin ilçe binalarında kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP ve DBP'lilere yönelik 24 Temmuz'da başlatılan ve gözaltına alınan 7 kişiden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt'un tutuklandığı operasyonda ilçe binalarında da inceleme yapıldı.

Güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince Nusaybin'deki HDP ve DBP ilçe binalarında yapılan incelemede kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Ekiplerce parti binalarına işlem yapıldı.

Mardin ve Diyarbakır'da HDP ve DBP'lilere yönelik 24 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt, tutuklanmış, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun yapıldığı adreslerde örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı

Benzer haberler

HDP ve DBP binasında kaçak elektrik kullanılmış

HDP ve DBP binasında kaçak elektrik kullanılmış

HDP ve DP'li belediyelerde 52 kişi işten çıkarıldı

Mardin'de ilk sıcak hava balonu havalandı

İstanbul'da 73 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 73 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden şebekeye operasyon

Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden şebekeye operasyon