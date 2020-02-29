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Türkiye

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'na terörden gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Halil İbrahim Sincar   | 29.02.2020
HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'na terörden gözaltı

Mardin

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. 

Operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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