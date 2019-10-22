Euro
6.49
Dolar
5.83
BIST 100
98,230.16
Altın
1,486.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TRT World Forum
logo
Türkiye

HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da olduğu 3 şüpheli yakalandı.

Emre Ayvaz   | 22.10.2019
HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Sakarya

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar
Lübnan’da devrim mi oluyor?
Barış Pınarı'nın cepheleri
El Chapo'nun mirası: Meksika'da şiddet ve uyuşturucu

Benzer haberler

HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Gaziantep'te 75 kişi hakkında 'terör propagandası' soruşturması

Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı