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Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangını ve yanmış alanlar havadan görüntülendi.

Erdal Türkoğlu   | 08.09.2020
Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi Fotoğraf: Erdal Türkoğlu / AA

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesi kırsalında 4 gün önce başlayıp, Antakya ilçesi kırsalına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Ekipler hava ve karadan yoğun şekilde alevlere müdahale ederken, yangın bölgesi ve yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale devam ediyor.



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