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Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Salim Taş   | 28.10.2020
Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Hatay

Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve 22 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutmaları çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle hasar oluşan ormanlık alanlarda, drone ile havadan çekim yapıldı.

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