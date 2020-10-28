Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Hatay
Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve 22 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutmaları çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle hasar oluşan ormanlık alanlarda, drone ile havadan çekim yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.