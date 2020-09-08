Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale ediliyor

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Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 08.09.2020
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. 

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

Bakan Pakdemirli, bir aileyi evinde ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangının etkili olduğu bölgeye yakın bir ailenin evine ziyarette bulundu.

Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde Hayrullah ve Zekiye Olgar'ı ziyaretinde Bakan Pakdemirli, aile üyeleriyle sohbet etti.

Kendisine ikram edilen ayranı içen Bakan Pakdemirli, ailenin çocukları Hayrun Nisa, İshak ve Ebrar Olgar'a da oyuncak hediye etti. 

Ziyaret sonrası yangın koordinasyon merkezine dönen Pakdemirli, bölgede görevli polis memurları ile sağlık çalışanları ve orman bölge müdürlüğü görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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