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Hatay'da tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Cem Genco   | 17.06.2020
Hatay'da tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

Hatay

Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı tır, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda, karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araçla çarpıştı.

Kazada 2 asker hafif yaralanırken, kontrolden çıkan tır ise şarampole devrildi.

Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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