Hatay'da tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Hatay
Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı tır, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda, karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araçla çarpıştı.
Kazada 2 asker hafif yaralanırken, kontrolden çıkan tır ise şarampole devrildi.
Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.