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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 29.11.2020
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Hatay

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 01 ACB 996 plakalı minibüs, Erzin-Osmaniye kara yolunda devrildi.

Minibüste sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Erzin ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

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