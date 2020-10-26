Euro
9.56
Dolar
8.09
BIST 100
1,144.45
Altın
1,902.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüphelenilen 2 teröristten biri takip sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Lale Köklü Karagöz,Burak Milli   | 26.10.2020
Hatay'da patlama meydana geldi Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.


Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 52 bin 188 arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı
Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı

Benzer haberler

Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'da patlama meydana geldi

Firari eski HDP milletvekilinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan oğlu tutuklandı

Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu adliyede

Hatay'da 3 bin 230 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 3 bin 230 litre sahte içki ele geçirildi
Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı

Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı
Hatay'daki yangının izlerini silmek için hummalı çalışma

Hatay'daki yangının izlerini silmek için hummalı çalışma